Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀROVIGO (E. Bar.) Il problema dei medici di base è diffuso in tutto il Polesine come quello degli infermieri, la carenza è grave. A Porto Tolle dopo un paio di mesi il dottor Tommaso Arilotta ha lasciato l'incarico dopo essere subentrato alla dottoressa Matilde Giordani nella Medicina di gruppo lo scorso 16 giugno, al suo posto è arrivato è il dottor Giorgio Paolo Massa. «Stiamo lavorando in sinergia con l'Ulss5 Polesana per...