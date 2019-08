Mancano 298 cattedre in Polesine I problemi maggiori nel sostegno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CATTEDREROVIGO «Sarà una corsa contro il tempo l'assegnazione delle supplenze. E le segreterie delle scuole dovranno fare i salti mortali per assicurare l'avvio dell'anno scolastico». Lo scenario disegnato da Stefania Botton per l'undici settembre, data d'inizio delle lezioni, sarà difficile soprattutto per gli alunni disabili, che alla partenza del nuovo anno scolastico potrebbero essere ancora senza insegnanti. E così tornerebbe l'invito che era stato fatto all'avvio dello scorso anno: lasciare i propri figli a casa, in attesa della...