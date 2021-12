Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Manca personale in tutte le strutture per anziani: infermieri ed oss che lavorano nelle rsa sono gravati da carichi di lavoro sempre maggiori. L'allarme è lanciato da Enrica Muraro e Cristiano Maria Pavarin della Uil Fpl Rovigo che denunciano una situazione sempre più difficile e chiedono, in attesa di misure massive, il ridimensionamento dei servizi non urgenti per dirottare personale sulle rsa. «Ovunque le rsa sono in affanno e tanto...