COMMERCIO

ROVIGO Non ha ancora iniziato a lavorare ma già divide i commercianti della città.

Il padovano Giacomo Pessa, 38 anni, nominato dal Comune manager del Distretto del commercio del centro storico avrà il compito, nei prossimi mesi, di coordinare enti, associazioni, negozianti ed esercenti nelle iniziative che verranno promosse dal Distretto, realizzabili grazie ai primi 250 mila euro messi a disposizione dalla Regione. La figura del manager non è stata una scelta del Comune. La nomina è prevista nel bando regionale relativo al riconoscimento del Distretto del commercio e il suo nome è stato individuato in un apposito Albo relativo proprio a questo tipo di incarico.

DUBBI E RISERVE

A fare discutere però i commercianti del centro è il fatto che il Comune abbia scelto un padovano per coordinare il commercio cittadino. «Come presidente dell'associazione CentroCittà spiega Rita Pizzo auguro buon lavoro al nuovo manager. Anche se avrei preferito un rodigino in questo incarico. Una persona che conosca a fondo il centro e i suoi problemi. Quando saremo convocati dal sindaco al tavolo del commercio, sentiremo le sue proposte e poi potrò dare una valutazione più precisa sulla strategia che ha in mente di attuare per il rilancio delle attività commerciale del centro storico».

Facendo un giro nei negozi del centro, c'è chi, invece, si attende grandi cose dal manager del Distretto, visti gli ottimi risultati i termine di crescita economica che è riuscito a portare nella vicina Este dove, dal 2016 ad oggi, il commercio è rifiorito, grazie al potenziamento della comunicazione e del marketing promosso dal manager.

MASSIMA FIDUCIA

«È un professionista del settore, non è uno qualunque spiega il presidente di Confesercenti Vittorio Ceccato -. Alle spalle ha una lunga esperienza come manager di Distretto. Si intende di dinamiche relative ai centri storici di piccole e medie cittadine. Aveva dunque tutti i requisiti per coordinare le attività del Distretto del centro storico».

Ceccato smorza subito le polemiche: «Ora, lasciamolo lavorare assieme a Comune e associazioni per mettere in atto la programmazione che sarà stilata assieme al sindaco. Attività che riguarda in particolare gli eventi e altri progetti che verranno a breve spiegati nel dettaglio».

MENO TASSE

E sul fronte delle politiche pro commercio, il leader di Confesercenti, richiama l'attenzione sulla necessità di avviare una sostanziale riduzione delle imposte per portare, di conseguenza, al calo dei canoni di locazione delle vetrine del centro storico. «In centro, molti negozi continuano a rimanere vuoti anche a causa del caro-affitti precisa Ceccato -, i canoni di locazione potrebbero subire una riduzione con l'abbassamento delle imposte comunali e delle relative tasse che il proprietario si trova a dovere pagare. Quest'ultimo infatti, nel caso, ad esempio di un affitto di 1.000 euro, ne guadagna, al netto delle spese condominiali e imposte, circa la metà. Ecco che una politica comunale di alleggerimento delle imposte avrebbe come conseguenza un immediato calo dei canoni di locazione dei negozi del centro».

ZTL E SHOPPING

Altra nota dolente è il nuovo Piano del traffico che il Comune ha annunciato entro la primavera. L'assessore Giuseppe Favaretto e il sindaco Edoardo Gaffeo hanno infatti ventilato il potenziamento delle Ztl per ridurre il traffico e l'inquinamento da gas di scarico dei mezzi. L'ipotesi della chiusura del Corso ha già allarmato i negozianti del centro storico, preoccupati di trovarsi senza clienti a causa dell'impossibilità di avvicinarsi ai negozi con l'automobile. «Credo sia prematuro preoccuparsi per la chiusura del Corso spiega Ceccato -, prima infatti dobbiamo capire come sarà organizzata la viabilità del centro, sul fronte degli orari delle Ztl e sui parcheggi. Non è detto che nuove regole si rivelino controproducenti per il commercio, ma anzi può esserci un effetto positivo sul fronte di una città a misura di shopping. Rimandiamo dunque le valutazioni sulle nuove Ztl a primavera, quando il Comune ci informerà di quanto deciso per la viabilità del centro storico, importantissima sicuramente per i commercianti e gli esercenti presenti».

Roberta Merlin

