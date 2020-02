POLO LOGISTICO

ROVIGO Amazon annuncia il suo arrivo in Polesine nell'autunno del 2020 e l'intenzione di creare fino a 900 posti di lavoro a tempo indeterminato nel giro di tre anni. Finalmente il colosso del commercio online, dopo due anni di stretto riserbo e notizie trapelate, scopre le carte e ufficializza il suo approdo in Alto Polesine con la nascita del polo logistico collocato nei comuni di Castelguglielmo e San Bellino. Il centro di distribuzione sarà operativo dall'autunno di quest'anno e da ieri mattina è stata avviata la ricerca di personale per coprire posizioni manageriali e tecniche, mentre per i posti da operaio di magazzino il reclutamento prenderà il via durante l'estate.

MAGAZZINO ROBOTIZZATO

Trovano quindi conferma le tante speranze coltivate dalle comunità locali di pari passo alla costruzione della grande piattaforma logistica da 189mila metri quadri con magazzino robotizzato affidata a P3 Logistic Parks, iniziata nell'ottobre del 2018. Fino ad oggi tutte le informazioni sull'azienda che avrebbe utilizzato il grande centro di distribuzione con ben 65 baie di carico per far partire le consegne erano ufficiose, mai confermate. Ora Amazon accantona finalmente il riserbo per annunciare il suo arrivo in autunno a Castelguglielmo, luogo scelto per ampliare la rete di centri di distribuzione. L'obiettivo della società di Jeff Bezos è far fronte agli ordini sempre più numerosi fatti dai clienti, ampliare l'offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che utilizzano la vetrina di Amazon per incrementare le loro vendite in Italia e all'estero.

ORDINI IN AUMENTO

Queste piccole realtà dell'imprenditoria vendono tramite Amazon.it e si appoggiano al servizio logistica di Amazon, affidando quindi alla società la gestione degli ordini. Roy Perticucci, vicepresidente di Amazon Operations in Europa, esprime l'orgoglio della società per i due nuovi centri di distribuzione in fase di preparazione, quello polesano e quello collocato a Colleferro, nel Lazio. «Nel 2020 celebriamo i dieci anni dal nostro arrivo in Italia, periodo in cui abbiamo destinato considerevoli investimenti a questo Paese e dato lavoro a migliaia di persone qualificate, che ricevono una retribuzione competitiva e benefit sin dal primo giorno dice - Questo nuovo investimento rappresenta un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nei confronti della comunità locale: ci consentirà infatti di creare centinaia di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e di potenziare la nostra rete di consegna per raggiungere sempre più persone in tutto il Paese».

CENTRO DI DISTRIBUZIONE

Il centro di distribuzione di Castelguglielmo e San Bellino, annuncia la società, impiegherà fino a 900 dipendenti a tempo indeterminato entro tre anni dall'inizio delle attività. Numeri ben più contenuti dei 2mila e oltre di cui si vociferava nei mesi scorsi, ma comunque molto importanti per una realtà come quella polesana. Non vengono fornite cifre, invece, sui posti di lavoro temporanei che si potranno creare nei periodi dell'anno in cui ci sarà un maggior numero di ordini da gestire, come quello del Black Friday e di Natale. In ogni caso la quota dei lavoratori stagionali non può superare il 30 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato. «Sarà un polo sostenibile, con tecnologie per ridurre le emissioni, e avrà la più avanzata tecnologia di Amazon Robotics per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro dei dipendenti afferma Amazon - L'obiettivo è assistere i lavoratori riducendo i loro spostamenti grazie a speciali scaffali di stoccaggio dei prodotti, che si muovono in modo automatizzato verso la postazione degli operatori».

