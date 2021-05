Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ATTIVITÀ ALL'APERTOROVIGO Mamme e figli nei primi di mesi di vita sono inseparabili e lo saranno presto anche nello sport. Fare esercizio fisico immerse nel verde di parco Cibotto, assieme ai bambini, è finalmente realtà. E' in rampa di lancio Mum in action, ideato e curato da Elisabetta Peretto. La personal trainer e mamma rodigina ha lanciato l'iniziativa in città e in poco tempo le adesioni hanno raggiunto un numero interessante.IL...