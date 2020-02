PALAZZO DI GIUSTIZIA

ROVIGO Le porte del Tribunale sono rimaste aperte. E le aule, a differenza di quelle scolastiche, si sono riempite come ogni giorno. Nonostante sia tristemente nota la situazione di affollamento dovuta agli spazi esigui del palazzo di Giustizia di via Verdi, tema di ampio dibattito politico, nonché quella relativa ad una sua generale fatiscenza. Non a caso, in questo momento sono in corso i lavori per sistemare i bagni, così che per il pubblico ce ne sono solo due utilizzabili. A questo si aggiunge il fatto che la competenza territoriale del Tribunale rodigino si estende anche ai territori della Bassa Padovana, compresi Vo' e Monselice, quindi Schiavonia.

MALUMORI TRA GLI AVVOCATI

Un quadro che ha fatto nascere, soprattutto fra gli avvocati, un diffuso senso di insofferenza verso la decisione di non sospendere precauzionalmente le udienze. Una scelta che anche lo stesso presidente del Tribunale Angelo Risi non nasconde di aver caldeggiato: «Tutti gli uffici giudiziari del Veneto sono rimasti aperti, perché non c'è stata una precisa disposizione in merito. Sinceramente, personalmente, se avessi potuto, avrei tenuto chiuso, anche per la necessità di predisporre tutte le misure idonee. Per capirsi, qui le mascherine ce le siamo comprate noi, mentre per i liquidi disinfettanti per i bagni abbiamo chiesto all'Ulss che ce ne inviasse delle confezioni. Anche altri colleghi presidenti di Tribunale avevano lo stesso pensiero e abbiamo chiesto all'organo superiore. Il presidente della Corte d'Appello di Venezia ha risposto che il provvedimento di chiusura esula dalle nostre competenze. La disposizione doveva arrivare con l'ordinanza del presidente della Regione e del ministro della Salute e così non è stato».

UDIENZE IN.... MASCHERA

Il Tribunale non si è quindi fermato e, nei corridoi, sono spuntate le mascherine. Indossate da più d'una persona fra personale amministrativo e magistrati. Anche il personale dell'istituto di vigilanza, che presidia l'ingresso e che esegue controlli su tutte le persone che entrano, era dotato di mascherina d'ordinanza. A parte questo, e al fatto che a tenere banco, nelle chiacchiere di corridoio, fra imputati, testimoni, magistrati e avvocati, fosse esclusivamente il coronavirus, ieri è stata quindi una giornata come tutte le altre per il sistema giustizia rodigino. Con il consueto affollamento. «In un processo, poco fa, in quell'aula angusta, c'erano delle persone che arrivavano da meno di tre chilometri dalla zona rossa», nota un avvocato. Assenti, invece, gli isolati forzati, ma anche imputati e testimoni detenuti, perché la disposizione dell'amministrazione penitenziaria è stata quella di bloccare gli spostamenti in uscita dalle case circondariali. Dal carcere, quindi, in questi giorni non si esce davvero. «Chiudere una settimana il Tribunale ha rimarcato un altro avvocato - non costava nulla. Il 40-50 % della gente viene dalle aree limitrofe alla zona rossa. I nostri ufficiali giudiziari tre giorni fa notificavano a mani a Vo'. E il palazzo è in condizioni igieniche disastrose». Nel pomeriggio, è arrivata la scatola con i cinque flaconi di disinfettante da collocare proprio nei bagni. «Finché qualcuno non se li ruba nota amaro un dipendente del Tribunale Già si portano via i saponi, figuriamoci i disinfettanti, con quello che è arrivata a costare l'Amuchina...».

Francesco Campi

