RINVIO A GIUDIZIO

ROVIGO Marito e moglie, 80 anni lui, 73 lei, e un quadro familiare fatto di continue offese, vessazioni e minacce, in un caso anche con un coltello, oltre che di vere e proprie botte: calci, schiaffi e colpi sferrati con la punta di un ombrello o il manico di una scopa dicendo fresi del tipo «voglio spaccarti la testa per vedere cosa c'è dentro». Ma perfino del cibo servito dicendo che vi erano state aggiunte feci ed urina. Il tutto condito da frasi che denotano come il rapporto fra i due anziani non fosse certo idilliaco, come «loamaro, mi fai schifo, deficiente, non tornare più a casa che qui non ti cerca nessuno, prima muori meglio è». A questo si aggiunge il fatto che sarebbero stati venduti di nascosto beni di famiglia e, in più di un'occasione, sarebbe stata chiusa la porta di casa e l'unico riparo per poter dormire sarebbe stata l'auto.

LITI CONTINUE

Un quadro fosco, quello che è stato dipinto, inconsueto vista l'età dei due protagonisti, che ha portato il giudice per le udienze preliminari Pietro Mondaini a decidere per il rinvio a giudizio della persona accusata di simili comportamenti: la moglie. A subire questo trattamento, infatti, secondo la denuncia da lui presentata essendo arrivato a suo dire al culmine della sopportazione, sarebbe stato l'80enne, fra l'altro affetto da gravi patologie, che ha puntato il dito contro la consorte accusandola di averlo costretto a vivere in uno stato di soggezione per le continue percosse, ingiurie e minacce, che avrebbe ricevuto, in particolare, fra 2018 e 2019. La situazione che l'anziano, assistito dall'avvocato Anna Osti, ha descritto nella sua denuncia ha portato il pm Sabrina Duò, che ha coordinato le indagini a chiedere ed ottenere il rinvio a giudizio della moglie, difesa dall'avvocato Enrico Ubertone, per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Sarà ora il processo ad andare a fondo alla vicenda. La prima udienza sarà il 10 novembre prossimo.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA