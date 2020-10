MALTEMPO

ROVIGO Una ventina di minuti di pioggia battente, intensa, accompagnata dal vento, con un'enorme quantità di acqua riversatasi sul capoluogo in un tempo ridotto e la città è andata a mollo. I diversi allagamenti di strade, sottopassi e garage in varie zone hanno creato parecchie difficoltà ai rodigini. La palestra e alcuni corridoi dell'istituto professionale Marchesini sono stati invasi dall'acqua, con gli studenti a camminare su alcuni centimetri appunto di acqua e la palestra stessa che non sarò utilizzabile prima di lunedì.

PIOGGIA BATTENTE

La causa, come detto, è riconducibile all'eccessiva quantità di pioggia scesa ieri mattina, tra le 8.40 e le 9. È bastato per mandare in tilt Rovigo, bloccando il traffico di mezza città e causando danni ad alcuni garage interrati che in pochissimo tempo sono stati sommersi dall'acqua, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in svariate situazioni. Durante la notte era già piovuto molto, ma all'ora in cui di solito la città è al massimo della congestione, tra lavoratori e studenti diretti verso uffici e aule scolastiche, su Rovigo si è rovesciato un nubifragio, talmente forte che le pompe automatiche dei sottopassi, utilizzate per svuotarli in queste specifiche occasioni, non ce l'hanno fatta. Così quelli di via Forlanini e a ponte Marabin verso San Pio X, due snodi cruciali della viabilità del capoluogo polesano, sono rimasti fallagati. Al sottopasso che conduce verso il quartiere, nonché A13, Lusia e Lendinara, poi, si è verificato un incidente stradale, nulla di grave, un semplice tamponamento con soli danni alle vetture, ma la causa era proprio la cascata d'acqua improvvisa con la quale si sono trovati a che fare gli automobilisti. In Commenda, in piazzale Ungheria, come nel resto della città, d'altronde, i garage sotterranei che non sono riusciti a far partire in tempo la pompa d'immersione sono rapidamente andati sott'acqua.

In alcune strade centrali, come le vie Mazzini, dei Cappuccini, Manzoni, Oberdan e Pascoli solo per citarne alcune, l'acqua piovana ha fatto molta fatica a defluire lungo le canaline e i tombini, e rapidamente sono andate sott'acqua. Bar, in quell'ora solitamente molto frequentati, negozi e uffici a pianterreno sono improvvisamente diventati veneziani. Chi ha potuto, ha posizionato una sorta di barriera sulla porta d'ingresso, nel tentativo di impedire all'acqua di entrare, ma in alcuni casi l'unica cosa rimasta è stata quella di salvare il salvabile, sollevandolo da terra.

Come se non bastasse, inevitabilmente, con un acquazzone di questo genere, sono emerse anche le prime buche su quelle strade in cui non è ancora stato possibile effettuare le asfaltature. In viale della Pace, all'altezza della sede distaccata della Provincia di Rovigo, sulla corsia diretta alla rotatoria da Romano, ne è comparsa una piuttosto profonda.

COMUNE AL LAVORO

L'assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio Giuseppe Favaretto non ha perso un attimo per guidare i tecnici comunali verso zone in cui era fondamentale tenere monitorata la situazione. Le chiamate si sono rincorse per tutta la prima mattinata, poi, rientrando tutto nella normalità e con tempi abbastanza brevi sulle strade quando smesso il nubifragio, l'acqua è stata portata via dalla rete fognaria velocemente e scorgendo tra le nuvole persino qualche spiraglio di sole, la situazione si è calmata.

RETE FOGNARIA

Per quanto riguarda i sottopassi allagati, Favaretto ha spiegato che «le pompe sono partite, ma con la quantità di acqua scesa in così poco tempo c'era poco da fare». Sulla questione degli allagamenti, frena sul nascere eventuali polemiche sulle condizioni di caditoie e tombini: «Quelli coinvolti dai principali episodi sono stati controllati immediatamente e sono risultati sgomberi da ostruzioni. Sono stati puliti i principali con la convenzione del Comune con Acquevenete (accordo risalente all'amministrazione Bergamin, ndr) e quello che è rimasto da pulire è in programma in questi giorni, proprio con le risorse messe a bilancio in settimana».



