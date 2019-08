Maltempo, il giorno dopo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO TOLLEDopo il tornado che ha colpito il Delta venerdì nel tardo pomeriggio, è iniziata la conta dei danni. A Corbola, Ariano e Porto Tolle tanti sono gli alberi caduti e in alcune zone la corrente non era ancora stata ristabilita fino al tardo pomeriggio di ieri. Se in alcune strade di Ariano l'energia è stata ridata nel tardo pomeriggio, per esempio, in frazioni come Rivà e Monti non era ancora arrivata alle 19.«Ci mancava solo questa con tutti i problemi che abbiamo con i diritti esclusivi di pesca - dichiara Luigino Marchesini,...