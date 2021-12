COMUNE

ROVIGO Sulla produttività dei dipendenti del Comune di Rovigo anche la Cisl Fp è insoddisfatta della situazione e sollecita l'amministrazione ad intervenire. E' infatti di pochi giorni fa la notizia che, per una serie di meccanismi tecnico-burocratici, il premio relativo alla produttività del personale del Comune potrebbe non essere liquidato prima di marzo 2022. Un ritardo inaccettabile secondo le diverse parti sindacali intervenute a difesa dei lavoratori comunali. «È bene dire che la produttività dei lavoratori deriva dal loro lavoro quotidiano, dai servizi che erogano al cittadino da sempre spiega Francesco Malin Cisl Fp - e tanto più in questo periodo reso difficoltoso dalla pandemia, infatti non si sono fermati sono sempre stati operativi attuando modi che rispettassero quanto previsto dalle normative anti Covid come ad esempio gli appuntamenti. Quindi a questi lavoratori spetta di diritto ricevere la produttività, ma poiché la stessa deriva dalla valutazione del dirigente è quest'ultimo che deve necessariamente farla. Ora si parla della valutazione del 2020 quindi dodici mesi per farla direi sono tanti anzi troppi».

Questo sarà uno degli argomenti che saranno discussi nell'assemblea con i lavoratori prevista la prossima settimana. Conseguentemente la Cisl Fp chiede all'Amministrazione di intervenire verso la dirigenza non genericamente, ma su chi è inadempiente verso la consegna della scheda «in modo che non si ripetano ancora tempi così lunghi nell'espletamento delle valutazioni, perché è un dovere dare i servizi ai cittadini e un diritto ricevere quanto previsto dal contratto».

