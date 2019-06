Malattie professionali dimezzate in Polesine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CARICHE ANMILROVIGO L'arquatese Luciano Serafin, presidente provinciale di Anmil Rovigo, saluta con molto entusiasmo la nomina di Zoello Forni a presidente nazionale dell'Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, con la missione di portare avanti la tutela delle vittime del lavoro e promuovere la cultura della prevenzione. Forni rimarrà in carica sino al prossimo congresso nazionale, in programma a marzo 2020. Resta però molto grande la preoccupazione per gli incidenti sul lavoro nella nostra provincia.IL...