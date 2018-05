CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MAESTRO IN SCIOPEROROVIGO Continua lo sciopero della fame del maestro delle Tintoretto' Stefano Siviero. Il 42 enne, di ruolo da un anno e docente dal 2005, ha deciso di aderire alla protesta del Coordinamento diplomati magistrale abilitati per il riconoscimento dei diritto di continuare a insegnare in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di escludere i diplomati magistrali dalle graduatorie ad esaurimento (Gae) attraverso le quali è possibile ottenere una cattedra in pianta stabile. Siviero non tocca cibo infatti dal 28 aprile, e ha...