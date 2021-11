Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLACANARO Un'insegnante è positiva alla scuola primaria Pascoli di Canaro, così niente lezioni in presenza e quasi 40 bambini sottoposti all'isolamento domiciliare.La docente risulta regolarmente vaccinata, ma nonostante questo ha contratto il Covid. Sono state sospese, dunque, le lezioni per le classi prima e quinta per questa settimana, fino a domenica 14, in attesa di completare il giro di tamponi. Nel frattempo, aumentano i disagi...