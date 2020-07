L'ALLARME

ROVIGO Era più o meno l'una quando una mamma con un bambino si sono fermati per una pausa rigenerante e rinfrescante a base di frutta alla Cocomeraia, la presenza costante di ogni estate a ridosso del ponte di Boara, sulla sponda padovana. La pausa. però. è stata letteralmente infuocata, perché l'auto dalla quale i due sono scesi, un lussuoso Suv Audi serie Q, ha improvvisamente preso fuoco ed è stata rapidamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono accorsi con due squadre da Rovigo e hanno rapidamente domato l'incendio con l'uso delle schiume. La madre e il figlio, fortunatamente, non hanno avuto alcuna conseguenza, se non lo choc di veder la propria macchina avvolta dalle fiamme e il danno, di non poco conto, di ritrovarsela carbonizzata, distrutta e ricoperta di schiuma ignifuga. La causa ritenuta più probabile è quella di un guasto, elettrico o meccanico. Le operazioni di spegnimento, fra l'altro, hanno reso necessaria la chiusura del tratto a ridosso del ponte e questo, seppur per un tempo ridotto, ha avuto conseguenze pesanti sul traffico già intenso a quell'ora in quel punto già di per sé di strozzatura della viabilità sulla Statale 16.

F.Cam.

