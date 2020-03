LE CELEBRAZIONI

LENDINARA Arriva nelle case tramite Facebook e Youtube la messa per i fedeli bisognosi di preghiera e conforto in questi giorni difficili, celebrata dal santuario del Pilastrello ma anche dal piccolo oratorio della Madonna della Salute che ha aperto le sue porte in via eccezionale. Se l'idea di far passare per le strade di Lendinara la statuetta della Madonna del Pilastrello è stata per ora accantonata, per il timore che i fedeli non si accontentassero di vederla dal balcone ma scendessero in strada per pregare dando vita a pericolosi assembramenti, prosegue il filo diretto tra i religiosi locali e i devoti che anche nella terza domenica di Quaresima non sono rimasti a bocca asciutta.

PORTE CHIUSE

Le celebrazioni, ovviamente, avvengono a porte chiuse e arrivano nelle case dei lendinaresi grazie ai mezzi di comunicazione più utilizzati. Così i monaci olivetani del Pilastrello hanno trasmesso in diretta la via Crucis venerdì sera, la messa di sabato (vista quasi 2.500 volte) e domenica nel tardo pomeriggio e la preghiera dell'Angelus davanti all'effigie della Madonna nera, disponibili sulla pagina Facebook Abbazia S. Maria del Pilastrello e sul canale Youtube dell'abbazia. Sono state visualizzate migliaia di volte anche le messe celebrate in questi giorni dai parroci di Santa Sofia e San Biagio don Alberto Rimbano e don Michele Samiolo, trasmesse in diretta Facebook e su Radio Kolbe grazie all'antenna locale. I due sacerdoti hanno deciso di celebrare la messa in un luogo significativo di Lendinara, il piccolo e antico oratorio della Madonna della Salute che normalmente viene aperto solo in occasione della festa.

APERTURA STRAORDINARIA

«Il 21 novembre un fiume di persone da Lendinara e dai paesi limitrofi viene qui a celebrare la messa per affidare la propria salute e quella dei propri cari a Maria - ha detto don Michele all'inizio della funzione - Allora abbiamo pensato di farlo anche noi, oggi, in questa condizione particolare, per cercare di far giungere nelle vostre case la preghiera di affidamento a Maria. Che possa sostenere la salute nostra, dei nostri cari, del nostro popolo e dell'intera umanità che si è riscoperta fragile e tanto bisognosa di affidarsi alla sua intercessione. Sentiamo il bisogno di salute e di salvezza, del corpo e dell'anima». Ieri mattina a pregare insieme ai parroci erano in molti: in una manciata di ore la messa è stata visualizzata più di duemila volte, in molti casi nel corso della diretta Facebook.

I.Bel.

