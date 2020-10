GRANDI OPERE

ROVIGO L'amministrazione Gaffeo è riuscita a risparmiare gli oltre 200mila euro di interessi e oneri previsi dal prestito ponte per la riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena. Durante la gestione commissariale del Comune, dopo la caduta del sindaco Massimo Bergamin, era emersa la necessità per Rovigo di avviare uno specifico prodotto finanziario della Cassa depositi e prestiti per ottenere la liquidità necessaria per iniziare l'opera che coinvolgerà l'intero quartiere della Commenda.

LA NOVITÀ

Con la comunicazione della presidenza del Consiglio dei ministri lo scorso 17 settembre, però, sono state riviste le regole per l'emissione dei 13,5 milioni di euro destinati al capoluogo, pertanto non si rende più necessario avviare un prestito per mandare avanti il cantiere. Ogni certo numero di mesi, da qui alla fine dei tre anni massimi previsti dall'accordo con lo Stato per il progetto, il Comune dovrà rendicontare le spese sostenute e riceverà immediatamente il 90% di quanto speso per l'opera. Il 10 per cento della spesa sostenuta dal Comune sarà poi ristorato da Roma al termine del cantiere.

Per vedere gli operai all'ex ospedale Maddalena, precisano dagli uffici, occorreranno almeno altri 10 mesi. Tra la redazione dei progetti esecutivo e definitivo e la conclusione della gara europea d'appalto, tutta la trafila burocratica dovrebbe concludersi per agosto 2021, ma di giorno in giorno diventa sempre più chiaro come sarà la futura sede distaccata del Comune: il palazzo più grande di Rovigo, che nei progetti dell'amministrazione sarà il fulcro della vita cittadina con il suo parco e le sale congressi.

IL CANTIERE

Il primo intervento sarà sul tetto dello stabile, in parte crollato seguito all'abbandono sul finire degli anni 90. Dopodiché, la facciata sarà integralmente ripristinata. Nel giro di qualche mese, ipoteticamente tra un anno, i nuovi serramenti e la tinteggiatura ne stravolgeranno l'immagine, abbandonando quell'aspetto che a oggi lo caratterizza. Poi si procederà piano per piano. Al livello del terreno saranno posizionati gli archivi (facendo risparmiare al Comune i 22 mila euro all'anno di affitto di un capannone in zona interportuale), al primo e al secondo ci saranno una sessantina di uffici, nei quali si ipotizza di spostarvi i settori di Urbanistica, Lavori pubblici, Sport e forse i Servizi Sociali, lasciando in quest'ultimo caso la nuova sede di via Marconi esclusivamente alla Polizia locale. Al terzo piano ci sarà un auditorium da almeno 240 posti a sedere e altri uffici. Per quanto concerne il quarto piano, dove troveranno posto locali tecnici, ci sarebbe dovuto stare un ristorante, a libera disposizione della città per sfruttare il terrazzamento da oltre 600 metri quadri. A causa della rimodulazione del progetto, resasi necessaria durante l'amministrazione di Massimo Bergamin, questo non sarà realizzato. Anzi, a parte le stanze con i server e le caldaie, tutto il resto rimarrà al grezzo, proprio perché non ci sono soldi a sufficienza per portare avanti ulteriori lavori. L'ipotesi in campo, attualmente frutto della fantasia degli uffici, è che la futura vendita del palazzo di via Badaloni (l'ex ospedale civile) liberato dagli uffici, possa portare i fondi per completare alcuni lavori al Maddalena.

AREA VERDE

L'aspetto che interessa mamme e bambini del quartiere, però, è il parco. Contestualmente al cantiere che interverrà sull'edificio, l'area verde circostante sarà al centro di un secondo intervento cruciale, il cui risultato finale porterà la zona fruibile al pubblico dagli attuali 8mila metri quadri a 22 mila, con un costo di 400mila euro. Per finire, l'ampia rete stradale della Commenda sarà completamente rifatta, partendo dalle fondamenta per garantirne una lunga resistenza.

Alberto Lucchin

