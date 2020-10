BANDO PERIFERIE

ROVIGO L'Amministrazione comunale posa una pietra tombale sull'ipotesi del trasloco del tribunale al Maddalena. Ieri pomeriggio l'assessore all'Urbanistica Luisa Cattozzo ha comunicato in Consiglio comunale che il Comune ha provveduto ad effettuare la variazione di destinazione d'uso dell'ex ospedale di piazzale Palatucci, sancendo in questo modo che il suo futuro utilizzo possa essere esclusivamente a valenza urbana. Questo significa, tradotto in parole semplici, che non potranno andarci organi istituzionali sovraurbani, come ad esempio la Prefettura, la Questura oppure, appunto, il tribunale. Lo ha precisato anche il sindaco Edoardo Gaffeo, aggiungendo che con «scadenze così strette sarebbe inimmaginabile e rischioso perdere tempo in qualsiasi modifica al progetto e chiedere una nuova rimodulazione, perché ci sarebbe la possibilità di perdere il finanziamento».

PARERI CONTRASTANTI

L'argomento, però, ha inevitabilmente scaldato gli animi dell'opposizione, in particolare di Silvia Menomm esponente dell'omonima lista civica, la quale ha accusato l'Amministrazione di non avere un'idea precisa di quello che sarà il futuro di quello stabile della Commenda: «Sono basita - ha detto ieri in aula - . Un progetto nato da dei privati con Bergamin, forse nato da una tesi di laurea, e non c'è stata alcuna Amministrazione in grado di dire cosa farci dentro il Maddalena. Il progetto è cambiato continuamente: abbiamo un progetto preliminare di Bergamin con cui non abbiamo la più pallida idea di cosa si voglia farci. Non sarebbe più importante parlare del futuro palazzo di giustizia in città anziché della variante al Maddalena? Questa è l'urgenza, questioni politiche. Addirittura, leggo dai giornali che gli amministratori si lamentano che decidono tutto a Roma (sul tribunale, ndr) e non mi piace, perché questo svilisce il ruolo dei consiglieri. Perché si vuole evitare di parlarne? Diteci cosa volete fare al Maddalena. Secondo me c'erano altre cose più importanti da realizzare, ma forse serviva coraggio. Come si può dire che non è possibile i portare il tribunale al Maddalena? Era possibile invece».

L'OBIETTIVO

Il progetto, però, illustrato più volte dal sindaco e dal responsabile unico del procedimento, l'architetto comunale Ruggero Tezzon, è quello di portare in Commenda molti uffici comunali. Gaffeo, sul tribunale, ha così risposto a Menon: «Non è vero che non si è parlato del tribunale in aula, è stato fatto un consiglio monotematico che si è espresso con i 29 presenti, di cui almeno uno per gruppo consiliare, a favore di una mozione che diceva precisamente che dovevano essere espletate tutte le iniziative perché il carcere minorile non fosse realizzato in via Verdi, in vista potenzialmente di un ampliamento del palazzo di giustizia. Una settimana fa è arrivata la risposta definitiva dal capo di gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia. Ormai la decisione da parte del Ministero è stata presa, noi abbiamo davanti questa situazione. Mi sono attenuto in maniera scrupolosa al mandato unanime del Consiglio, ho confermato al tavolo della Presidenza del consiglio che l'unico progetto per il Maddalena è quello già presentato. Siamo tenuti a farlo, pena la perdita di 13 milioni di euro che riguardano non solo l'ex ospedale, ma l'intero quartiere. Non possiamo permettercelo».

Insomma, il tribunale non si amplierà in via Verdi, ma non andrà neppure in piazzale Palatucci. Però, secondo il consigliere di maggioranza Nello Chendi (Pd), non si può accettare nemmeno il carcere minorile in città: «Va fermato con tutti i mezzi: il problema imminente è andare a Roma con una delegazione e dire che non va bene che ce lo impongano, nessuno l'ha voluto qua».

Alberto Lucchin

