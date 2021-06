Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMENDAROVIGO Entro l'anno terminerà l'iter dei bandi per gli appalti relativi alla sistemazione dell'ex ospedale Maddalena. A spiegarlo è l'assessore ai Lavori pubblici Guseppe Favaretto, in questi giorni impegnato per l'apertura della parte del parco adiacente all'edificio in fase di sistemazione. I primi cantieri al Maddalena sono previsti per l'inizio del 2022 e verranno realizzati dalle ditte che si aggiudicheranno tramite bando...