Maccapani, serrande abbassate dopo un secolo

ADRIAAdria continua a perdere pezzi del suo tessuto commerciale. Dopo 99 anni serrande abbassate in via Ruzzina. Chiude la storica ditta Angelo Maccapani. Angelo, come il capostipite, l'ultimo erede di una famiglia di mobilieri ed artigiani ha deciso di dire basta e lo ha fatto con messaggio che rappresenta oltre ad un autentico atto d'amore nei confronti della città, una forte critica nei confronti degli adriesi. «É molto duro da superare questo momento. Quando si raggiunge quell'età in cui oggi ci sei e domani non si sa, bisogna pensar...