(M.Ten.) Approvato nell'ultimo consiglio comunale il regolamento per la disciplina della Tari. Il sindaco Pierluigi Mosca e l'assessore Chiara Mancin hanno presentato i punti di maggiore interesse del testo composto da 41 articoli e retroattivamente efficace dall'1 gennaio 2020: categorie di utenza, presupposti per l'applicazione del tributo, termini del servizio, eventuali esclusioni, riduzioni e agevolazioni di carattere sociale, criteri per la determinazione dell'imposta oltre ai poteri di accertamento del Comune e le sanzioni per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione. Il versamento dell'imposta per l'anno di riferimento, sarà suddiviso in tre rate, con scadenza stabilita anno per anno dall'Ente, con facoltà per l'utente di effettuare un unico pagamento. Le tariffe sono state determinate in base al nuovo piano finanziario 2020 per non gravare sugli utenti con un eventuale conguaglio nei tre anni successivi. «Le tariffe aumenteranno - hanno dato atto gli amministratori dal 3 al 6% secondo i componenti della famiglia e la tipologia dell'attività produttiva». Causa dell'aumento anche gli investimenti compiuti da Ecoambiente e i costi di gestione della discarica Taglietto 0. Il consiglio ha quindi determinato le agevolazione per le utenze non domestiche messe in difficoltà dall'epidemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA