OCCHIOBELLO Armando Marcomin è stato sindaco a Canaro dal 75 all'80, poi a lungo assessore delle giunte guidate da Daniele Chiarioni, per sette mandati sindaco di Occhiobello, fino a divenire a sua volta sindaco di Occhiobello dal 93 al 95. Una figura importante nella storia di Occhiobello e del Pci. «Un uomo buono e sempre disponibile per chi ne avesse bisogno ricorda il figlio Maurizio - Purtroppo la malattia da alcuni anni lo aveva profondamente cambiato e reso bisognevole di cure e attenzioni. Dopo il ricovero, al suo stato di salute già così debilitato si è aggiunto purtroppo l'infezione da coronavirus che lo ha definitivamente sconfitto. Un ringraziamento particolare a mia madre che con amore e dedizione lo ha sempre seguito durante l'evolversi della malattia, a mia moglie e i miei figli, sempre presenti e disponibili, ai vicini di casa che non hanno mai fatto mancare il loro supporto, a tutti i volontari del centro sollievo Alzheimer di Fiesso Umbertiano e alla dottoressa Silvia Vicentini, al medico di famiglia. Matteo Andreetto che ci ha seguito durante l'evoluzione della malattia, a tutti gli amici, parenti e conoscenti che ci sono sempre stati vicini».

«Mio nonno ricorda la nipote Chiara, annunciando la chiusura per lutto dell'attività Informatica service di via Europa - è deceduto a causa della sua malattia che si è aggravata negli ultimi mesi e purtroppo in ospedale ha contratto il virus in aggiunta a quanto già aveva. Non è andato in ospedale per il virus ma un'altra malattia, non lo vedevamo da più di un mese e non siamo potuti andare a vederlo nemmeno una volta e non lo vedremo mai più». Ai ricordi dei familiari si aggiungono, fra i tanti, anche quelli dellex vicesindaco Davide Diegoli, del consigliere regionale Graziano Azzalin, dellex sindaco di Fiesso ed ex assessore provinciale Giancarlo Chinaglia e dellaltro ex sindaco di Fiesso ed attuale assessore Luigia Modonesi. Marcomin aveva 85 anni ed era stato una figura di riferimento per Canaro e Occhiobello. L'ultimo saluto gli verrà tributato stamattina alle 10 in forma strettamente privata. Si unisce al cordoglio il sindaco di Occhiobello, Sondra Coizzi: «Ci stringiamo al dolore della famiglia Marcomin per la scomparsa di un concittadino che ha dato molto al nostro paese guidando questa amministrazione dal giugno 1993 al giugno 1995. Oltre al ruolo istituzionale ricoperto, è sempre stato attivo nel mondo del volontariato, specie per la terza età, contribuendo alla crescita del centro ricreativo Azzurro di Occhiobello. Una persona sincera, buona, solida, onesta e molto simpatica che ricordo con grande affetto. Sono addolorata da questa scomparsa e stringo in un abbraccio la moglie Esmeralda, il figlio Maurizio e i nipoti Fabio, Chiara e Luca».

Nella vicina Canaro, l'ex sindaco Giuseppe Zogno gli riconosce grandi meriti politici: «Era una figura di spicco nel panorama polesano, del Partito comunista italiano. Ha guidato il paese per un mandato, dal 1975 al 1980. Lo ricordo come una brava persona, un sindaco in mezzo alla gente, mai arrabbiato, sempre pacato e disponibile. Ha avviato le pratiche per il piano regolatore di Canaro e per realizzare un importante Piano di urbanizzazione. Ha iniziato la sistemazione dell'archivio cartaceo, prima ammassato su una montagna di carte, poi cambiato grazie all'arrivo di un professionista. E ha amministrato il Comune con lungimiranza. Terminata l'esperienza da sindaco, ha promosso incontri e dibattiti, rimanendo un punto di riferimento».

