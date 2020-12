VILLADOSE

Villadose ha perso un altro pezzettino di storia con la scomparsa di Giuseppino Garbin, lo storico macellaio del paese. Giuseppino, conosciuto da tutti come Piero, aveva 76 anni, era il più giovane della famiglia Garbin che per generazioni ha svolto l'attività della macellazione e vendita. Piero ha gestito per tanti anni la macelleria vicino al Bar Da Carletto. Era considerato da tutti il macellaio storico del paese. La sua vita è stata funestata dalla perdita della figlia Sandra, morta in età prematura. Molto legato al nipote Enrico che era rimasto ad abitare con lui.

CORDOGLIO IN PAESE

«Una persona libera, che amava l'indipendenza», così ricorda Giuseppino la figlia Michela. La famiglia dei Garbin ha fatto la storia della macelleria di Villadose. La lavorazione e macellazione avveniva originariamente a casa dei fratelli Garbin di cui Piero era il più giovane, che si trovava in via de Gasperi vicino all'attuale casa riposo.

Il negozio di vendita di cui si è occupato principalmente Piero è sempre stato in via Umberto I che porta ancora l'insegna di macelleria sotto la statua di devozione di San Gaetano. «Piero è sempre stato un abile commerciante per le sue doti innate di affabilità, simpatia e giovialità ricorda l'assessore Gino Alessio - Un lavoro che si è sviluppato su più generazioni di Garbin, che hanno saputo aggiornare ed evolvere nelle attività di commercio delle carni in un periodo di grandi trasformazioni della società italiana e villadosana». Le esequie si sono svolte ieri nella chiesa parrocchiale San Leonardo.

