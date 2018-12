Luppi: «La giunta Veronese trascura le frazioni e il centro sportivo Doni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO VIROAsfaltature da bocciare per l'ex assessore Roberto Luppi che torna a fare le pulci all'amministrazione Veronese. «É inutile sventolare di avere fatto i lavori in via Torino, questo è un lavoro ereditato dall'ex sindaco Thomas Giacon dal 2015, e questa amministrazione ha sprecato 18 mesi con due chiusure nel giro di un anno, per un totale di 4 mesi alla faccia di cittadini, studenti e commercianti per tutti i disagi che hanno subito, in particolare un commerciante ha subito enormi danni e molte perdite. Mi auguro che questa...