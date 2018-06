Lungo l'Adige 50 chilometri di ciclovia da 2,6 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PISTA CICLABILEROVIGO Nel 2021 nascerà il percorso ciclopedonale Destra Adige, che collegherà Badia Polesine, Lendinara, Lusia, Rovigo e San Martino di Venezze per oltre 52 chilometri. È un progetto che costerà 2,6 milioni di euro, di cui 1,8 della Regione.SISTEMA FLUVIALEAlcuni anni fa era stato presentato il progetto per la valorizzazione del sistema fluviale della Destra Adige. Fu promosso dal tanto vituperato Consvipo, il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, e sviluppato da Alessio Pipinato. Sin da allora si guardava alla creazione...