«Lungo il Corso tavolini e sedie possono restare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NUOVE NORMEROVIGO I plateatici non si toccano. Ad assicurarlo è Riccardo Ruggero, artefice, insieme all'assessore alla Sicurezza Stefano Falconi e al comandante della Polizia locale Giovanni Tesoro, del nuovo regolamento di Polizia urbana. Nei giorni successivi alla presentazione della bozza del provvedimento, che verrà votato in Consiglio comunale la prossima settimana, erano scaturite polemiche per la norma riguardante i tavolini e le sedie di bar e ristoranti del centro storico.«La norma si riferisce ai plateatici che non sono fissi ...