RITORNO IN CLASSEROVIGO Ci saranno circa 2.200 ragazzi in più a scuola da lunedì e gli istituti superiori garantiranno presenza continua per classi prime e quinte, anche le seconde in qualche caso, ma la parola d'ordine è prudenza.Le scuole superiori del Polesine si preparano ad accogliere il 75 per cento degli studenti in presenza, con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm contenente misure contro il Covid-19, attuando le indicazioni emerse...