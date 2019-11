Lunedì l'ultimo saluto all'edicolante di piazza Garibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZA IN LUTTOROVIGO Mazzi di rose e piantine fiorite di ciclamini, messaggi di addio e un grande cartello con scritto Ciao Remo: la morte, ad appena 58 anni di Remo Cappon, emblematico edicolante di piazza Garibaldi e, prima ancora, ortolano fin da ragazzino insieme al padre nello storico negozio di via X Luglio, ha lasciato un vuoto nel centro di Rovigo, quasi come se tutto d'un tratto fosse sparita la statua di Garibaldi. A suo modo, Remo era un elemento essenziale della piazza. Ed è per questo che in tanti hanno voluto testimoniare con...