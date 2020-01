Lunedì 27 la Provincia ricorda l'Olocausto

LA RICORRENZA

ROVIGO Per onorare il Giorno della memoria, la Provincia ospiterà, lunedì 27 nella sala consiliare di palazzo Celio, dalle 10, l'iniziativa Shoah... Per non dimenticare, che avrà tra gli ospiti il consigliere della Comunità ebraica di Padova Matteo Romano.

LA GIORNATA

Il programma della commemorazione, che coinvolgerà i rappresentanti della Prefettura, del Comune e della Provincia, della Commissione Pari opportunità e della diocesi di Adria-Rovigo, è stato curato con la collaborazione della Comunità ebraica di Padova e dell'associazione Il fiume di Stienta. Al saluto della autorità seguiranno, alle 10.20, la proiezione del video Per aspera ad astra: le persecuzioni subite dalle donne nei lager, realizzato dalla presidente della Commissione provinciale Pari opportunità Antonella Bertoli, e alle 10.40 una drammatizzazione breve, dal titolo Scusate se esisto..., che la classe quinta A dell'istituto tecnico per geometri Bernini di Rovigo ha dedicato alla vita di Virginia Usigli. Interverrà quindi il consigliere della Comunità ebraica di Padova, Matteo Romano, e poi avverrà la cerimonia di consegna, a cura della Prefettura, delle medaglie d'onore ai cittadini, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti, e ai familiari dei deceduti.

IL CORTEO

La commemorazione si concluderà con gli omaggi alla memoria al cimitero ebraico in piazzale Soccorso, e alla lapide all'ingresso della piazzetta Annonaria in via X Luglio.

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA