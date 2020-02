IL QUARTIERE

ROVIGO Una doppia tragedia che ha segnato la Commenda. Perché Tino Bellinello e Renata Berto li conoscevano tutti. E nessuno avrebbe mai nemmeno potuto immaginare che la loro vita potesse concludersi così. Con i loro due figli, Mauro e Maria, nonché con i rispettivi coniugi Michaela e Antonio, e i due nipoti, Alessio e Mauro, c'è sempre stato grande affetto e grande vicinanza.

CONOSCENTI INCREDULI

«Una bella famiglia, unita», sottolinea una vicina, che appare non poco scossa da quanto avvenuto. Infatti, ieri, erano tutti lì, fuori dalla casa dei nonni. Piegati da un dolore immenso e incomprensibile. Chi con lo sguardo perso nel vuoto, chi in un pianto irrefrenabile. Un dolore ancora più forte perché arrivato in modo inatteso e violento. Tante le persone che si sono avvicinate loro, nonostante il nastro bianco e rosso messo dagli inquirenti per delimitare l'area d'indagine ed evitare che venissero intralciate le operazioni della Scientifica, che hanno cercato di testimoniare la propria vicinanza.

EX BENZINAIO

Tino, aveva gestito per tanti anni il distributore di benzina della Shell che si trovava in viale Porta Adige, davanti all'Hotel Cristallo. Negli ultimi tempi, insieme al figlio e alla nuora. Un'attività andata avanti fino al 2010. Mauro ora lavora come operatore ecologico per Ecoambiente. Renata, invece, aveva gestito, per un periodo insieme alla figlia, la lavanderia che sorgeva proprio al piano inferiore della loro abitazione, al numero 45 di viale Gramsci. Una famiglia davvero unita. A cominciare proprio da Tino e Renata, ancora innamorati, dopo tanti anni.

INSIEME DA UNA VITA

«Vivevano in simbiosi, si amavano tantissimo, il fatto che sia San Valentino potrebbe non essere un caso sottolinea con voce rotta dal pianto la nuora Micaela Io avevo lavorato con mio suocero fino al 2010 al distributore, fino a un paio di anni fa faceva ancora la vita da giovanotto, era capace di prendere la bici e farsi 80 chilometri. A 85 anni. Ai suoi tempi aveva anche vinto delle gare ed era stato in Brasile con una rappresentativa, lo raccontava sempre e a noi piaceva ascoltarlo. Aveva tanto da raccontare, era una bella persona. Mio figlio Alessio era molto legato a lui, andavano a caccia e a pesca insieme. E, ultimamente era felice perché Alessio aveva trovato un nuovo lavoro, lo incoraggiava. Mia suocera, che era una donna straordinaria, sempre presente, sempre attenta a tutti, diceva sempre che l'affetto del nipote l'aveva aiutato, tempo fa, quando aveva passato un altro momento di fragilità. Mia suocera lo spronava sempre, lei era aggrappata alla vita, era una donna forte e ancora molto attiva. Erano completamente autonomi, andavano ancora a fare la spesa insieme, da soli».

FAMIGLIA UNITA

L'amore di una famiglia unita trasuda da ogni parola. Da ogni gesto dei familiari che si muovono come in apnea, ancora storditi per il dolore inconcepibile. La morte di Tino, attorno alle 16.20, è stata comunicata una mezz'ora dopo al figlio, che era ancora davanti alla casa dei genitori, da un ispettore della polizia. Ha avuto un nuovo momento di sconforto, poi si è occupato del cane dei genitori, Rocky, che era rimasto chiuso in garage dalla mattina, da quando erano iniziati gli accertamenti della Scientifica, e che continuava ad abbaiare disperato. A sua volta incapace di capire quello che era successo, nonostante, forse, possa essere stato l'unico a sentire gli spari. Perfino la gattina di casa, di nome Micia, per tutto il giorno si è rifugiata in cantina, spaventata dal trambusto dei tanti estranei. Ha cercato i suoi padroni, ma non li ha più trovati.

