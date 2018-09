Ludopatia, un problema in continua espansione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOVE SI GIOCAL'analisi del Sole 24 Ore valuta anche la quota di vincite procapite e incrocia i dati in un grafico che mostra come i due dati si collochino sostanzialmente lungo una retta, che è poi quella della media nazionale. Sostanzialmente, per ogni euro puntato si vincono 76 centesimi. Con i grandi numeri questo ben si capisce. Perché, alla fine, a vincere è sempre il banco. E i numeri del gioco in Polesine continuano a mantenersi drammaticamente altissimi. Questo anche per un eccesso di offerta: nel 2015 un'indagine Dataninja ha...