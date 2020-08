Una nuova guida per il Servizio Igiene, Nutrizione e Alimenti, in sigla Sian, dell'Ulss 5, che si occupa del controllo e della sorveglianza della qualità di cibi, bevande, acque potabili in tutte le fasi della filiera, oltre alla promozione di corrette abitudini alimentari: dall'azienda sanitaria di Ferrara è approdato in Polesine il dottor Lucio Andreotti, 63 anni, originario di Bondeno. «Auguro buon lavoro al nuovo direttore - sottolinea il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella - che si è posto l'impegno di valorizzare maggiormente il servizio, rendendolo così più visibile, di aumentare il controllo sulle attività che producono e commercializzano alimenti, ponendo una particolare attenzione verso la ristorazione collettiva e i progetti di educazione alimentare sia nelle case di riposo che nelle mense scolastiche, infine valorizzare i collaboratori, proponendo corsi di aggiornamento e di formazione sulla costante evoluzione dei trattamenti alimentari su materie prime e loro lavorazione». Laureatosi in Medicina e Chirurgia all'università di Bologna nel 1988, si è poi specializzato in Igiene e Medicina preventiva all'università di Ferrara e in Scienza dell'Alimentazione all'ateneo di Padova, iniziando dal 1992 a lavorare al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Uls di Ferrara, come responsabile della Struttura complessa Igiene Alimenti e Nutrizione, e successivamente anche come responsabile del team Nutrizione artificiale. Fra i vari incarichi, ha partecipato come coautore alla realizzazione e alla stesura delle linee guida strategiche per la Regione Emilia Romagna per la ristorazione scolastica.

