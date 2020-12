VERSO IL NATALE

ROVIGO Nonostante il Covid, nonostante le difficoltà, Rovigo continua a farsi bella. Da ieri pomeriggio i palazzi cittadini sono più luminosi grazie al progetto promosso da Cna in collaborazione con il Comune. L'obiettivo, come spiegano i promotori, è quello di illuminare e addobbare la città in questa drammatica situazione di emergenza, con le spettacolari luci prodotte dalle esperte imprese del Distretto della Giostra. Aziende competenti e tecnologicamente avanzate, che hanno già illuminato i più importanti e conosciuti parchi di divertimento internazionali.

LUCI E NON SOLO

Il progetto, suddiviso in tre parti, prevede l'illuminazione dei principali luoghi della cultura: il dipartimento di Giurisprudenza del Cur palazzo Angeli, il conservatorio palazzo Venezze, il Teatro Sociale. A questi interventi, temporanei, si associa anche l'allestimento di piazza Matteotti e di piazza Garibaldi con le sagome illuminate con fari led, per promuovere il Distretto. Ciò che rimarrà per sempre, invece, è il recupero e il rifacimento dell'illuminazione della fontana di piazza Merlin. I palazzi della cultura e le sagome delle piazze, resteranno illuminati fino all'11 gennaio, mentre l'illuminazione della fontana di piazza Merlin, come già detto, sarà permanente. Guardando un po' ai dati: sono state impegnate 15 persone, con 600 ore di lavoro per installare 150 fari a led con 256 tonalità di colore utilizzabili, oltre a migliaia di effetti e giochi luce programmabili. Questo si traduce, soprattutto, in un risparmio energetico dieci volte maggiore rispetto alle tradizionali luci ad incandescenza.

«CLIMA NATALIZIO»

Soddisfazione da parte del sindaco Edoardo Gaffeo e degli assessori alla Cultura Roberto Tovo e al Commercio Patrizio Bernardinello, in visita oggi alle nuove illuminazioni: «Avevamo detto che sarebbe stato un Natale diverso ma che avremmo fatto il possibile per creare il clima atteso per le feste. E così è stato. Tante luci, tanti giochi luminosi per una giusta atmosfera. Un grazie a Cna e a chi ha collaborato per realizzare tutto questo, dando anche un'importante opportunità a imprese di prestigio del nostro territorio, di un settore, come quello del Distretto della Giostra che, purtroppo, sta vivendo la crisi dovuta all'emergenza sanitaria, ma che ha saputo reinventarsi mettendo a frutto il proprio talento».

Alberto Lucchin

