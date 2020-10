SINDACATO

ROVIGO Cambio al vertice della Fim Cisl di Padova e Rovigo, la Federazione dei metalmeccanici, che passa nelle mani del nuovo segretario Luca Gazzabin, dopo che Nicola Panarella, segretario uscente, è stato promosso, il 10 settembre scorso, segretario generale della Fim Veneto. Gazzabin, 48 anni, di Albignasego, era già componente della segretaria e ha chiesto di votare per la conferma di Oriella Tomasello, di Camposampiero, e di Matteo Breda, anche lui padovano, per affiancarlo nella segreteria.

Il rinnovo della segreteria della Fim Cisl di Padova e Rovigo è arrivato al consiglio generale del sindacato dei metalmeccanici, tenutosi al Crowne Plaza di Padova.

IL NUOVO ELETTO

«Abbiamo affrontato un momento - le parole del neo segretario - in cui è emersa tutta la nostra umanità e averlo dimostrato insieme è stato il valore aggiunto di questo impegno. Mi è stato affidato un compito di responsabilità, in quella famiglia che è la nostra organizzazione. Perché la nostra è come una famiglia, dove si può anche litigare, ma con la volontà di restare uniti. Saremo tutti noi a fare la Fim Padova Rovigo e per farlo dobbiamo affrontare fin da subito, senza perdere tempo, tutti i problemi che ci aspettano, dal rinnovo del contratto nazionale a tutte le difficoltà che stanno emergendo nelle aziende».

IL PREDECESSORE

Panarella, dal canto suo, introducendo i lavori ha parlato non tanto da segretario regionale, ma orgogliosamente da segretario uscente della Fim Padova Rovigo, ripercorrendone la storia recente, dall'aggregazione tra le federazioni provinciali nel 2013, alla sua nomina a segretario generale nel 2017, fino ad oggi. Quest'anno, fra l'altro, nonostante sia stato segnato dala pandemia, ha fatto registrare un ulteriore aumento di iscritti, superiore anche al 2019, quando la Fim Padova Rovigo è stata la sesta in Italia per incremento. «Se sono segretario della Fim del Veneto è merito di tutti voi», ha rimarcato Panarella, originario di Scafati, ma in Polesine da una vita e già dipendente della Grimeca, Rsu dal 1994 e dal 2009 segretario della Fim di Rovigo.

IL CONFRONTO

Nel dibattito, più d'uno degli intervenuti ha sottolineato la pluralità di voci della Fim unita alla volontà di lavorare insieme, nonché la necessità di «una nuova stagione di unità sindacale, a partire dai metalmeccanici» Nel tenere a battesimo la nuova segreteria Fim, il segretario generale della Cisl Padova Rovigo, Samuel Scavazzin, ha osservato: «Questo è un giorno di festa, ma non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo, in Italia come a Padova e Rovigo. Ripensando al periodo peggiore della pandemia, dobbiamo considerare che quando il governo ha ascoltato le organizzazioni sindacali le cose sono andate bene. Sta a noi ora continuare a farci sentire. E dobbiamo pensare anche al territorio, vasto e diversificato. Come Cisl Padova Rovigo siamo presenti e stiamo trattando i temi più diversi. Chiediamo anche un impegno alle categorie per le risposte che la Cisl può dare. Un tema fondamentale nella fase post Covid sarà quello della formazione, sulla quale siamo in ritardo. Dobbiamo intervenire sui processi di reindustrializzazione, sul Mes, sulla progettualità legata al Recovery rund».

Elisa Barion

