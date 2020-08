LOTTA ALLE ZANZARE

ROVIGO È alta l'attenzione del Comune e dell'Ulss sul fronte alla lotta del virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Negli ultimi anni il Comune ha realizzato un'attività di contrasto all'infestazione di zanzare sempre più continuativa e focalizzata sulla prevenzione, provvedendo alla disinfestazione di fossati e caditoie e alla distribuzione di compresse di prodotto larvicida anche alle utenze domestiche.

IL COMUNE

«I trattamenti adulticidi spiega l'assessore all'Ambiente Dina Merlo -, che consistono nella nebulizzazione di insetticidi nell'aria, dato il rilevante impatto sull'ambiente e sugli insetti impollinatori, sono consentiti solo ai fini della prevenzione della diffusione di problematiche sanitarie. In questa ottica questi trattamenti sono divenuti interventi a carattere residuale, utilizzati per ridurre il potenziale degli insetti nel periodo di massimo sviluppo e predisposti in modo da minimizzarne gli effetti negativi, localizzati nelle aree verdi pubbliche, dove gli insetti trovano riparo, negli spazi interessati da eventi e nei cortili scolastici, in previsione dell'apertura dell'attività scolastica».

L'ULSS

In questi giorni, il Servizio di Igiene pubblica dell'Ulss 5 Polesana ha dato notizia circa la presenza sul territorio provinciale di zanzare positive al virus West Nile, in Basso Polesine. «I dati quantitativi circa la numerosità di zanzare rilevati dalla stessa Ulss spiega Merlo - consentono di procedere con interventi insetticidi che contribuiscano alla diminuzione di insetti, specie in contesti che possano essere interessati da una certa presenza di persone in orari serali o notturni».

Non essendo possibile calendarizzare in maniera automatica gli interventi insetticidi, che devono sempre essere legati a valutazioni specifiche anche di tipo meteorologico, la pianificazione delle operazioni verrà aggiornata in tempo reale fino alla fine del periodo interessato dalla presenza di zanzare, indicativamente fino a ottobre. La ditta incaricata esporrà preventivamente di volta in volta cartelli informativi nelle aree interessate dai trattamenti. Nel frattempo, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss ha coinvolto in modo sinergico tutti i Comuni afferenti al territorio per prevenire e contenere lo sviluppo di zanzare negli spazi urbani, avviando un ciclo di trattamenti di prevenzione anti-larvali. I primi trattamenti che hanno avuto inizio a partire da aprile, proseguiranno fino ad ottobre inoltrato, prevedono sei cicli di disinfestazione nelle caditoie stradali e 12 cicli nei fossati periurbani. Il servizio di disinfestazione ordinaria larvicida è stato affidato a due ditte specializzate: Tecnoambiente snc per l'Alto Polesine e RTI Biblion srl e altri per il Medio e Basso Polesine, vincitrici della gara d'appalto, che operano da anni sul territorio.

IL 2018 ANNO NERO

L'obiettivo aziendale è quello di replicare i brillanti risultati ottenuti nel 2019 raggiunti grazie all'intenso sforzo messo in atto dall'Azienda in collaborazione con i Comuni della Provincia dove non si sono registrati casi di West Nile fra i cittadini, diversamente dal 2018 dove in Polesine fu registrato il più alto tasso di incidenza di malattia da West Nile tra tutte le province italiane con 45 casi confermati: tra questi 15 forme neuro-invasive e ben 5 decessi.

