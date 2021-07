Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LOTTA ALL'INQUINAMENTOUn aiuto per i Comuni che devono far fronte a bonifiche di siti inquinati. Il Polesine è, dopo Belluno, la provincia che ne ha il minor numero registrato all'Anagrafe regionale al 2020. Si tratta, tuttavia, di ben 83 siti, mentre Belluno ne ha appena 20. La provincia con il maggior numero di siti è Venezia, 695, seguita da Padova con 689, Treviso 551, Verona 539 e Vicenza, 314. Per quanto riguarda la tipologia, il...