LOTTA ALL'INQUINAMENTO ROVIGO Nessuna sanzione, ma solo qualche consiglio agli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LOTTA ALL'INQUINAMENTOROVIGO Nessuna sanzione, ma solo qualche consiglio agli automobilisti distratti. E' partito in sordina, ieri mattina, lo stop ai veicoli fino alla categoria diesel Euro 3 previsto dall'ordinanza comunale antismog che resterà in vigore fino al 31 marzo. Lo stop, per ora da allerta verde, ha costretto in garage solo i mezzi più vecchi, ossia quelli immatricolati fino a gennaio 2006.LIMITI ALLA CIRCOLAZIONEI limiti alla circolazione hanno però allarmato, in particolare, chi raggiunge il centro in auto per lavoro o per...