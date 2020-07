LOTTA ALL'EPIDEMIA

ROVIGO Se è vero che la diffusione del virus non sta conoscendo frontiere, da ieri per chi rientra in Veneto dai Paesi diversi da quelli dell'Unione europea e dell'Area Schengen c'è l'obbligo di quarantena precauzionale. Ma già qualcuno, visto che l'annuncio era arrivato lunedì, si era fatto vivo con l'Ulss Polesana per segnalare di essere stato o di essere appena tornato da un viaggio all'estero ed è per questo finito in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Nonostante ieri sia stato il 15esimo giorno consecutivo senza la scoperta di nuove positività, le persone in isolamento domiciliare sono infatti aumentate da 24 a 37. E questo, spiega l'Ulss, per effetto, proprio, delle maggiori cautele scattate sul fronte dei ritorni a casa di chi era stato fuori dai confini.

CONTAGI D'IMPORTAZIONE

In realtà non si tratta di una novità assoluta, tant'è che il terzultimo caso di positività emerso in provincia di Rovigo, il 25 maggio scorso, era risultato essere proprio un contagio di importazione, perché scoperto in una 23enne bassopolesana in isolamento domiciliare dopo essere rientrata da un soggiorno all'estero e che, al termine della quarantena obbligatoria, aveva eseguito il tampone di controllo. Ed arrivavano dall'estero anche i due uomini che il 20 marzo, tornati da un viaggio all'estero, in zone esotiche, iniziarono poi ad accusare sintomi venendo ricoverati. Così come lo era stata, il 29 marzo, una 47enne altopolesana, sempre di ritorno da un viaggio all'estero. E la gestione ed il coordinamento delle attività di sorveglianza dei rientri dall'estero, compreso l'isolamento domiciliare fiduciario e la quarantena rientrano fra i compiti specifici del Nucleo operativo Covid, istituito con deliberazione del direttore generale Antonio Compostella del 26 maggio, una speciale task force, costola del Servizio igiene e sanità pubblica, che si occupa della gestione epidemiologica.

NUCLEO COVID

La maggior attenzione ai rientri dall'estero, si legge nell'ordinanza della Giunta regionale in vigore da ieri, è dovuta alla constatazione che «in Veneto e fuori regione si sono verificati casi di contagi dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di isolamento, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi di ingresso o rientro in Italia da paesi non Schengen e comunque per mancata sottoposizione a quarantena in presenza di sintomi di contagio, soprattutto con diffusione dello stesso in ambiente di lavoro». Per questo viene ribadito l'obbligo dell'isolamento fiduciario per 14 giorni per i soggetti in ingresso o di rientro in Veneto da Paesi diversi da: Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. Se il viaggio all'estero nei Paesi extra-Ue o fuori dall'Area Schengen avviene per motivi di lavoro, scatta il tampone al rientro in Veneto, a carico dell'Ulss: «Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo contattando l'Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo, fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone».

Francesco Campi

