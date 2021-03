LOTTA AL VIRUS

ROVIGO Il Polesine accelera il passo per vaccinare tutti in tempi più brevi.

Una corsa all'immunizzazione dettata anche dal rialzo dei contagi. I centri vaccinali saranno aperti anche la domenica e sarà chiesto ai comuni di consegnare gli inviti porta a porta in tempo per il weekend.

Si profila uno sforzo straordinario nei prossimi giorni per la macchina organizzativa dell'Ulss 5 Polesana dedicata alla campagna vaccinale. In un momento già impegnativo, in cui i Centri di vaccinazione della popolazione accolgono al mattino gli ultraottantenni e nel pomeriggio il personale delle scuole polesane, l'azienda sanitaria, recependo le indicazioni della Regione, mette in campo un ulteriore sforzo: i punti somministrazione saranno accessibili e operativi per l'intero fine settimana.

TEMPI RISTRETTI E RAPIDI

L'obiettivo è vaccinare centinaia di persone anche nel weekend per poter concludere entro la prima settimana di aprile la vaccinazione di tutti gli ultraottantenni polesani, ovvero i nati tra il 1922 e il 1941, mentre gli ultracentenari saranno vaccinati a domicilio.

L'apertura nel fine settimana decisa martedì scorso comporta il fatto di dover invitare al vaccino centinaia di anziani in tempi stretti, troppo stretti per poter contare sull'invio postale che tra l'altro sembra evidenziare qualche discrasia. Perciò l'Ulss ha chiesto la collaborazione ai sindaci per il recapito delle lettere ai rispettivi residenti. Gli enti locali, a loro volta, stanno coinvolgendo le associazioni di volontariato. Uno sforzo collettivo che ha il plauso del presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ulss Luca Prando, che mercoledì ha incontrato il nuovo direttore generale Patrizia Simionato.

«Si sta facendo il massimo per essere più rapidi ed efficaci e immunizzare tutti nel minor tempo possibile - sottolinea Prando -. L'Ulss ha anche riorganizzato i servizi per mettere altro personale a disposizione delle operazioni di invio degli inviti e i sindaci hanno accolto la richiesta di collaborazione dell'azienda sanitaria».

Nel Centro di vaccinazione allestito nel palazzetto dello sport di Lendinara, in cui sono invitati a vaccinarsi i residenti di undici comuni dell'Alto Polesine, tra sabato e domenica il vaccino sarà somministrato a 600 anziani nati tra il 1928 e il 1937.

VOLONTARI IN CAMPO

«L'Ulss ci ha fornito gli elenchi delle persone, noi abbiamo stampato e imbustato le lettere - spiega il sindaco di Lendinara Luigi Viaro . A consegnarle sono un messo comunale, la Polizia locale e i volontari della Protezione civile, dell'Associazione nazionale Carabinieri in congedo, delle consulte territoriali e della Pro Loco. Fanno il porta a porta dando personalmente la comunicazione. Così l'anziano riceve l'informazione dall'addetto in uniforme che gli spiega i motivi dell'invito in tempi brevi. Per quanto riguarda i residenti a Lendinara, poi resteranno solo 120 anziani da vaccinare la settimana prossima per concludere la fase dedicata agli ultraottantenni».

Una volta conclusa la vaccinazione dei polesani over 80 entro i primi di aprile e l'immunizzazione del mondo della scuola, che si chiuderà il 19 marzo, oltre alla somministrazione per le forze armate e di polizia, saranno programmate le somministrazioni per i soggetti vulnerabili e i loro conviventi. Si parla di persone affette da fibrosi cistica, pazienti trapiantati e pazienti oncologici con determinate caratteristiche. Grazie all'intensificazione delle operazioni, in Polesine stanno ricevendo il vaccino circa 1.600 persone al giorno.

Ilaria Bellucco

