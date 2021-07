Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LOTTA AL COVIDROVIGO Dopo tre giorni si interrompe la serie di bollettini con lo zero nella casella dei nuovi contagi: ieri infatti sono emerse già tre positività, ma ancora una volta non con l'attività di screening di massa on the road, bensì in tre persone che erano già tracciate e poste in quarantena preventiva. A conferma di come l'opera di prevenzione stia continuando a funzionare a dovere.TAMPONI CON L'ACQUAPer quanto riguarda i...