NODO-PISCINE

ROVIGO Forza Italia chiede al sindaco maggiore trasparenza sulla soluzione del caso-piscine. A parlare è Andrea Bimbatti, coordinatore vicario degli Azzurri polesani: «Si ha l'impressione che qualcuno dell'Amministrazione confonda il consiglio comunale con aula universitaria o con un tribunale spiega Bimbatti . La soluzione dell'intricata vicenda sarà motivo di soddisfazione per tutti i rodigini, non solo per il consiglio comunale». Il dirigente forzista esprime due perplessità. La prima riguarda la seduta consiliare per la quale chiede se esista un parere scritto di chi l'ha deciso e se sia motivata per iscritto la seduta. L'altro disappunto proviene dalle accuse mosse verso le passate Amministrazioni: «È offensivo dire che la maggioranza avrebbe tratto vantaggi da una discussione a porte aperte, perché se oggi si arriverà alla soluzione sarà solo grazie ai tanti soldi accantonati dalle precedenti Amministrazioni, compresa la giunta Merchiori. Chi ha governato negli anni passati ha avuto le mani legate dai soldi vincolati in bilancio per la questione piscine. Nel 2014 con la giunta Piva non potemmo spendere nemmeno i dodicesimi per sette mesi e abbiamo lasciato nei cassetti progetti e iniziative perché non si potevano finanziare».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA