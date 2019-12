Lodo Baldetti, a gennaio la decisione sulla vertenza

LA TRATTATIVA

ROVIGO Altri 300 mila euro per il Polo Natatorio che, questa volta, non andranno spesi.

In questo caso, come per la stessa somma destinata dal Comune a inizio mese, non hanno a che fare con la conclusione della vertenza con Unipol Banca (divenuta, nel frattempo, Bper), visto che l'annosa questione del debito di quasi 7 milioni di euro accumulato dalla fallita Veneto Nuoto è ancora in piedi.

Il Comune ha deciso di arrivare alla trattativa finale a gennaio in piena regola, tant'è che ha già pagato il proprio monte ore di utilizzo della struttura per il 2018.

Per quanto riguarda il 2019, però, alla fine i 300 mila euro non saranno effettivamente spesi, ma figurano già nel capitolo di spesa.

Si tratta di denaro relativo alla quota annuale per l'utilizzo delle corsie per motivi sociali.

CONVENZIONE CAPESTRO

Nella convenzione del 2006 votata dall'Amministrazione Avezzù in cui risulta la surroga nei confronti di Palazzo Nodari, è citato un finanziamento comunale nei confronti del gestore Veneto Nuoto per un monte di seimila ore per usare le corsie delle piscine. Una cifra, tra l'altro, che per via di una cesÈsione del credito stabilità nel 2007 è da sempre pagata direttamente alla banca bolognese. Per questo motivo i soldi di quest'anno non saranno versati, perché con l'anno nuovo si arriverà alla fine di questa annosa vicenda.

A tale proposito il sindaco Edoardo Gaffeo ha spiegato che la banca è stata assorbita dalla Popolare dell'Emilia Romagna ma ovviamente gli interlocutori della trattativa devono essere in grado di acquisire informazioni su questa partita.

«Mi incontrerò con loro per chiudere definitivamente questo aspetto - ha detto Gaffeo -, dovremmo essere in grado di fornire al consiglio comunale e all'opinione pubblica lo schema di definizione complessiva di questa vicenda».

RAPPORTI MIGLIORATI

La situazione, sin dal suo arrivo a giugno, è sempre stata in salita. Gaffeo non lo ha mai nascosto, perché i rapporti tra Unipol e l'ex sindaco Massimo Bergamin erano davvero incrinati. Ma la trattativa è arrivata ad un punto di svolta e la speranza che è che si arrivi a una soluzione benevola per le casse di Palazzo Nodari. L'ipotesi sul tavolo è sempre quella di chiudere il debito e il Lodo (nato dal ritardo nella cessione dell'ex piscina Baldetti di viale Porta Adige) per una cifra che si aggiri sui quattro o cinque milioni di euro al massimo.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA