LO STUDIO

ROVIGO Una laureanda trevigiana si sta occupando di una ricerca che ha come argomento il Covid-19 e i luoghi frequentati. Si tratta di Roberta Gallina, iscritta all'università di Milano Bicocca, dove frequenta la facoltà di Sudi urbani (Urbeur). «La mia ricerca coinvolge Arquà Polesine e la provincia di Padova - spiega la 39enne Roberta Gallina, che dopo essersi diplomata al liceo classico Canova nel 2001, si è laureata all'università di Padova, nel 2011, in Assistenza sanitaria, e dal 2018 sta ultimando il dottorato in studi urbani, al Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale a Milano - per chiunque avesse voglia di aiutarmi, chiedo di collaborare alla buona riuscita della ricerca, compilando l'apposito questionario, che indaga le abitudini e i luoghi frequentati dalla popolazione nel tempo libero, per analizzare come avvenga la diffusione sul territorio del Covid-19. Il questionario è completamente anonimo, i dati saranno trattati in modo aggregato ed esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e nel rispetto della legislazione vigente. La durata di compilazione è di circa 7 minuti».

LE DOMANDE

Basta cliccare sul link www.sondaggi.didattica.unimib.it e si accede a un questionario articolato. Si parte con Luoghi e attività frequentati prima di fine ottobre scorso. Si parte dalle abitudini che la popolazione aveva prima delle misure restrittive, imposte dai Dpcm del 24 ottobre e 3 novembre. Viene chiesto se tra settembre e ottobre ci si recava due o più volte alla settimane al luogo abituale di studio o lavoro; nello stesso periodo, con che frequenza nel tempo libero, si usciva dal Comune; quali sono i luoghi frequentati nel tempo dedicato alle attività che più piacciono (bar, ristoranti, negozi); quali criteri venivano adottati per scegliere i luoghi da frequentare nel tempo libero; quali attività sono state svolte tra settembre e ottobre; e se ci si fermava a parlare più di cinque minuti con conoscenti incontrati nei vari luoghi. Anco0ra, Gallina chiede informazioni sulle relazioni interpersonali prima di fine ottobre 2020; le attività e i luoghi e rischio Covid-19; i comportamenti; eventuale contagio; la situazione abitativa e informazioni socio-demografiche.

L'APPELLO

La gestione dell'indagine è curata in prima persone dalla dottoressa Roberta Gallina. Per qualsiasi informazione è possibile contattarla scrivendo all'indirizzo mail r.gallina1@campus.unimib.it. L'appello della stessa università Bicocca di Milano, apparso sui social network, recita: Sapete che una dottoranda, sta conducendo uno studio sulla diffusione di Covid-19, luoghi frequentati e comportamenti, per studiare la diffusione di Covid? Volete aiutare la ricerca? Basta compilare il questionario.

M.Sca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

