LO STUDIO

ROVIGO Ficarolo e Villanova del Ghebbo sono i due comuni più colpiti dal virus, Giacciano con Baruchella quello più sano. Per la prima volta vengono diffusi i dati del contagio per ogni singolo comune della provincia e questo è quanto emerge dal quadro tracciato dalla direzione sanitaria dell'Ulss 5, attraverso l'elaborazione dei dati rilevati sino al 13 novembre scorso.

IL QUADRO GENERALE

Dei 236.122 abitanti della provincia (inclusi i 2.441 di Boara Pisani gestiti dall'azienda sanitaria polesana), attualmente è in isolamento domiciliare l'1,13% della popolazione, mentre il 6,7% risulta positivo al coronavirus. Al momento il Medio Polesine è la zona finora meno colpita dall'epidemia, mentre per l'Alto le cose non sembrano andare bene. A guidare la classifica delle città polesane con più contagiati c'è Ficarolo, dove è risultato positivo agli ultimi screening il 2,52% degli abitanti. Seguono a ruota Villanova del Ghebbo (2,17%), Fratta Polesine (2,05%), Salara (1,52%) e Canda (1,49%). Ficarolo e Fratta, però, sono anche le località in cui si trovano le strutture assistenziali più colpite dal contagio da Covid-19. Al 13 novembre, alla La Residence e alla San Salvatore di Ficarolo c'erano 60 positività, alla Sacra Famiglia 35.

ZONA AD ALTO TASSO

Nel cuore dell'Alto Polesine c'è un vero e proprio nucleo rosso, usando questo colore per indicare graficamente l'alta concentrazione di casi Covid. Oltre alla citata Canda, a San Bellino e a Castelguglielmo, due comuni ultimamente cresciuti di notorietà grazie al recente avvio del magazzino del colosso del commercio online Amazon, ogni mille abitanti ci sono rispettivamente 11,2 e 11,6 positivi. Sono cifre molto alte e crescono ancora se ci si sposta a Villanova del Ghebbo, dove ci sono 43 persone positive su un totale di 1.982 abitanti e dove quasi il tre per cento dell'intera popolazione è in quarantena, sotto sorveglianza attiva. Il paese noto per il distretto della scarpa è quello con più isolamenti domiciliari, seguito in classifica da Canda (2,41%), Fratta (2,4%), Ficarolo (2,3%) e Taglio di Po (2,24%).

BASSO POLESINE

Spostando appunto lo sguardo sul Basso Polesine, il numero di contagiati in rapporto alla popolazione è migliore rispetto all'Alto, forse per merito anche della minore frammentazione territoriale, ma come isolamenti domiciliari non è certo superiore. Taglio di Po ha un rapporto isolati ogni mille abitanti, maggiore di più del doppio rispetto alla confinante Porto Tolle (1,01%), mentre la percentuale di positivi era solo dello 0,69 per cento (mezzo punto in meno di Taglio di Po). Nelle scorse settimane, il primo cittadino Roberto Pizzoli era arrivato a chiudere la scuola media di Ca' Tiepolo per via dell'esplosione di casi con cui si trovava a che fare. A Porto Viro le cose vanno peggio: l'1,72% degli abitanti è confinato in casa sotto stretta osservazione delle autorità sanitarie, mentre meno dell'uno per cento è attualmente positivo (sono inclusi anche i tre operatori del centro per servizi per anziani Villa Tamerici).

CENTRI MAGGIORI

Le due città più popolose, il capoluogo Rovigo e Adria, hanno lo stesso dato per i positivi: 5,6 contagiati ogni mille abitanti. La città etrusca, però, è quella con più isolamenti, 10,7 contro 8,8. Stupisce il dato di Giacciano, che seppure sia circondata da tre comuni (Ceneselli, Trecenta e Badia Polesine) dove la media di positivi è di 0,64 per cento, ha solamente uno 0,19% della popolazione emerso come contagiato. Molto bene anche Stienta, paese dell'assessore regionale Cristiano Corazzari, dove le positività attualmente riguardano appena lo 0,28% e gli isolati sono 3,7 ogni mille abitanti, oltre a Villanova Marchesana, dove solo lo 0,33% degli abitanti sono positivi e appena sette persone sono in sorveglianza domiciliare.

Alberto Lucchin

