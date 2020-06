ISTRUZIONE

ROVIGO Tra sorrisi e sguardi terrorizzati ieri è iniziato l'esame di Stato. La Generazione Covid non potrà dimenticare la fine del suo percorso scolastico, perché l'esame di quest'anno ha nulla a che vedere con la formula del passato, visto che l'Italia si trova ancora alle prese con l'emergenza sanitaria, e poi per il modo in cui l'anno si è concluso, con quattro mesi di lezioni svolte davanti allo schermo di un computer senza più rivedere i compagni di classe.

La prova finale di quest'anno non è più composta dalle tre prove scritte e dalla discussione della tesina, tutto è stato rimpiazzato da un colloquio di massimo un'ora, durante la quale si affrontano tutte le materie. Diversamente dagli scorsi anni, poi, fuori dagli istituti non c'erano le tradizionali masse studenti in attesa di entrare per affrontare quell'esame che da sempre rappresenta il passaggio dalla gioventù alla età adulta.

LE PROCEDURE

Uno alla volta, scaglionati a intervalli di poco meno di un'ora mezza, gli studenti entrano nell'edificio, si sottopongono all'esame della temperatura corporea, firmano su un registro con l'ora di accesso, si sanificano le mani e poi, inquieti, attendono di essere chiamati davanti alla commissione, aspettando il proprio turno in una sorta di sala d'attesa. Durante l'esame potranno essere accompagnati davanti ai professori da una sola persona, per cui i genitori (o gli amici) attendono fuori dalla scuola per abbracciarsi (nonostante le norme sul distanziamento) e festeggiare il traguardo.

I RAGAZZI

Fuori dall'Itis Viola, intorno alle 9, attende il proprio turno Matteo Menon, studente dell'indirizzo di chimica. Cammina in tondo vicino alla propria macchina, è visibilmente emozionato e chiacchiera con due suoi amici, aspettando di essere chiamato da una bidella per sottoporsi al protocollo previsto all'ingresso. «Sono molto emozionato - ammette - ma affronterò l'esame consapevole di essere me stesso. Non lo farò per dimostrare quello che non sono. Alla commissione esprimerò anche delle considerazioni personali, magari provocatorie, ma questo è il mio modo di essere. Perché penso che sapere come si fa una reazione chimica sia importante, però lo è altrettanto la discrezionalità per capire se è utile farlo oppure no».

Di lì a poco, sempre lungo via De Gasperi in Commenda, c'è il liceo scientifico, dal quale esce raggiante di felicità Michelle Cappato. «Ho appena finito l'esame. È andata bene, è durato 40 minuti anziché un'ora. Il tema a sorpresa era il razzismo e quello che è successo recentemente con i fatti collegati all'omicidio di George Floyd. La prima parte, invece, era sulla matematica. Poi c'è stato il momento dedicato all'alternanza scuola-lavoro e poi la domanda sulla Costituzione, con un parallelo tra la Carta italiana e quello che sta facendo il presidente americano Donald Trump. Cosa farò in futuro? Vorrei provare Medicina o comunque una professione sanitaria».

Allontanandosi da quella che ormai è diventata la sua ex scuola, Michelle corre incontro a un'amica e a sua madre per abbracciarle e scaricare la tensione accumulata.

COLLOQUIO, NON ESAME

Alle 10, dal liceo classico Celio, dopo 50 minuti di colloquio, esce un po' scombussolato (come lui stesso ammette) Francesco Azzini. «Non è stato difficile, i professori comprendo la singolarità della situazione e dell'ultimo periodo di lezioni, per cui di vengono in contro - spiega il maturando - non sembrava un'interrogazione, ma un colloquio normale come se non avessi a che fare con i professori. È stato molto bello. Io ho portato come argomento l'imperialismo e da lì in poi si è spaziato per tutte le varie materie. Da settembre mi piacerebbe fare medicina. Speriamo bene».

Dall'Itc Einaudi, circa mezzora dopo Azzini, anche Mattia Mattiello ha chiuso alle sue spalle per l'ultima volta la porta del proprio istituto. Ancora elettrizzato, racconta di avere sostenuto benissimo l'esame e che «i professori sono stati molto cordiali. Non mi hanno messo sotto pressione. Era un esame particolare da affrontare perché non vedere la scuola dopo così tanto tempo, ci sono molte emozioni di mezzo. È durato un'ora, la ragazza prima di meno è stata dentro meno, evidentemente perché ho parlato molto e a me piacere discutere. Abbiamo iniziato con economia, poi siamo passati a italiano con Pascoli e la sua Novembre, dopo siamo passati a un collegamento piuttosto difficile con la Cgil in diritto del lavoro e in tecniche di comunicazione. A settembre mi piacerebbe studiare economia a Padova».

