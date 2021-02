SVILUPPO LOCALE

ROVIGO Con la liquidazione del Consvipo il Polesine perde 20 milioni. Ad affermarlo è l'ex presidente Angelo Zanellato, legato al Consorzio di Sviluppo per lunghi anni prima della sua uscita di scena nel 2018. Tra la fine degli anni '90 e il nuovo millennio vennero istituiti i cosiddetti Patti territoriali, particolari fonti di finanziamento statale rivolte ad infrastrutture e sociale. Per il Polesine vennero attuati piani di sostegno per chi perdeva il lavoro e costruita la rotatoria che collega la Transpolesana con Borsea e la zona commerciale. Il soggetto attuatore era il Consvipo: con la sua liquidazione l'ultima tranche di denaro dei patti se la divideranno altri.

«Avere chiuso il Consvipo ci ha fatto perdere almeno 20 milioni di euro - spiega Zanellato -. Ora visto che non è più un soggetto attuatore attivo, abbiamo detto addio a quella cifra. Questa cosa, quando eravamo in fase di discussione nel 2018 per la chiusura del Consorzio, l'ho detta ai sindaci. Possono confermare. Non chiudete il Consvipo, se lo Stato manterrà i patti, ci saranno dei soldi. In quel momento le mie informazioni stimavano quella quantità di denaro per circa 60 milioni di euro, ma ieri ho avuto conferma che i soldi sono 100 milioni. Quindi, quando alcuni sindaci prendevano in giro il sottoscritto, sghignazzavano e dicevano che le mie erano sciocchezze, oggi hanno la certificazione che avevo ragione».

Il denaro in arrivo lo garantiva il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 novembre 2020: «All'articolo 3 - spiega l'ex presidente - è scritta una cosa chiara che non lascia adito a interpretazioni: Soggetti responsabili ancora operativi nella continuità. Nella legge di bilancio 2019 fu stabilito che i Patti territoriali dovevano avere termine e si è cercato di chiudere attività in sospeso, si metteva in un mucchio unico tutti i soldi che poi sarebbero stati divisi. Il decreto spiega come. E il criterio fondamentale era che i soggetti come Consvipo fossero ancora operativi. All'epoca i soggetti a livello nazionale erano sei, poi sono diventati cinque con la fine del Consvipo. Quelle risorse che oggi non saremo in grado di ottenere, le vedrà Mestre, ad esempio».

INFRASTRUTTURE PERSE

«Noi avremmo potuto realizzare la bretella di Trecenta con l'Eridania - conclude Zanellato - Sarebbe stato interessante. Avremmo potuto pensare di fare il collegamento elettrico dell'Interporto e fare i pannelli a mare per salvare dall'acqua dolce le acque salmastre della laguna. Avremmo potuto realizzare tutte queste cose. Serviva un progetto esecutivo e già predisposto, oltre alla velocità nel superare le problematiche tecniche che ci sono. Invece, in questo modo, siamo rimasti fuori. Credo che sia una dimostrazione che la politica va fatta con la testa e non con la pancia».

Alberto Lucchin

