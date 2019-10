CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SFREGIOADRIA Giulia Lazzari non ha pace neppure da morta: i vandali hanno sfregiato la sua memoria. Erano presumibilmente ubriachi, almeno secondo le prime testimonianze, i ragazzi che nella tarda serata tra martedì e mercoledì, in piazza Cavour, forse per ammazzare la noia o forse perchè non sono mai stati educati al rispetto e non è stata insegnata loro la pietà neppure di fronte a una tragedia come quella che sta vivendo Adria in questi giorni, hanno preso a calci e gettato in mezzo alla piazza alcuni mazzi di fiori che mani pietose...