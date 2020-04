LO SCREENING

PORTO VIRO Dei 21 casi di positività emersi ieri, ben 13 sono riconducibili ai test eseguiti a tutti i lavoratori di Finpesca e Pfr Trasporti. Le due aziende, infatti, già colpite dal dolore per la scomparsa di Mauro Ferro, spentosi ad appena 58 anni lo scorso 6 aprile a causa del virus, avevano registrato una situazione dal punto di vista dell'esposizione al contagio che aveva portato i vertici societari a decidere il 10 aprile la chiusura temporanea delle attività e di avviare, di concerto con l'Ulss, una campagna di screening di tutti i lavoratori. Ferro, infatti, era un autista della Pfr, ditta formalmente autonoma e con sede a Rosolina, ma facente parte della galassia societaria del colosso del settore ittico Finpesca. Parlando dei casi di positività sul proprio territorio e annunciando che con una guarigione il totale passava da 11 a 10, martedì il sindaco di Porto Viro Maura Veronese aveva spiegato, in due diversi post sui social, che «nei 10 ci sono i primi tamponi Finpesca. Quelli fatti nei giorni di lunedì-mercoledì scorso non ci sono perché non vengono comunicati a me, ma ai medici di base dei singoli pazienti. Sono tamponi processati a parte e fatti a cittadini non posti in isolamento attivo, ecco perché di quelli non abbiamo i dati» e che le era giunta «informalmente la notizia che ci sarebbero diverse positività tra i tamponi finora effettuati ai dipendenti, peraltro comunicati ai medici di base e agli interessati, già posti in quarantena. Sarà mia cura, con i colleghi sindaci dei Comuni vicini, avere contezza della situazione».

L'AZIENDA

È Alessandro Zara, a nome di Finpesca e Pfr trasporti, a chiarire con una nota, la situazione delle due aziende alla luce delle discussioni divampate dopo le comunicazioni diffuse dal sindaco. «Abbiamo scelto noi di chiudere, il 10 aprile, per tutelare la salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie, senza alcuna imposizione da parte dell'autorità sanitaria. Il responso dei tamponi è stato per noi incoraggiante: su 242 collaboratori di Finpesca e Pfr, sono risultati positivi 14, il 5,78%, tutte persone già ferme da quasi due settimane. Il tutto dopo che lo Spisal, già a marzo, aveva controllato i nostri stabilimenti, promuovendo le nostre procedure di sicurezza e approvando tutte le cautele prese per il nostro personale. Da più di un mese sanifichiamo tutti gli ambienti una volta a settimana, facciamo fare le pulizie due volte al giorno, manteniamo le distanze di sicurezza e adottiamo i dispositivi di protezione individuale. Abbiamo, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione Covid per i nostri dipendenti e acquistato da un'azienda di Padova una grossa partita di test sierologici per loro. Non solo l'Ulss non ci ha mai chiesto di chiudere, ma all'esito dei tamponi ci ha confermato che il personale negativo al tampone può tornare al lavoro. E' quanto abbiamo intenzione di fare: ricominciare, gradualmente, per entrare a pieno regime alla volta di lunedì 27. Diamo lavoro e reddito a 300 famiglie, alle quali teniamo e quando è stato il momento siamo stati noi a fermarci per loro. Ora, se ci dicono che possiamo lavorare in sicurezza, non avremmo motivo per non farlo. Questa comunicazione vuole dare la corretta informazione al fine di evitare j'accuse e allarmismi immotivati, che fanno solo male al territorio ma soprattutto alle persone che con molto coraggio vengono ogni giorno a lavorare e alle quali esprimiamo tutto il nostro affetto».

Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, ha spiegato che «si tratta di persone residenti tutte in Basso Polesine in tre Comuni, in uno in particolare, 11 casi, che a vario titolo sono riconducibili al caso indice del signore di Porto Viro, poi deceduto in maniera molto rapida. Erano già tutti in isolamento domiciliare, che continueranno. Fortunatamente sono tutti asintomatici o lievemente sintomatici».

