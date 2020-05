LO SCHIANTO

ROVIGO Un incidente che ha fatto finire un Suv all'interno del curato e fiorito giardino antistante una graziosa villetta affacciata su viale Tre Martiri, nel tratto che corre di fronte all'ospedale, al numero civico 133, abbattendone muretto e cancellata esterni e danneggiando anche la recinzione laterale di confine con il cortile a fianco. Un'immagine terrorizzante, anche se per fortuna nessuno ha riportato lesioni degne di nota.

TANTA PAURA

Ma la paura è stata tanta, soprattutto per chi, dopo aver udito un fracasso spaventoso, si è affacciato sulla porta per capire cosa fosse accaduto e si è trovato una macchina proprio davanti, dentro il giardino di casa.

RILIEVI DELLA POLIZIA

È successo nel primo pomeriggio di ieri e la dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio della polizia, intervenuta per i rilievi del caso e che si è occupata anche di regolare il traffico durante le operazioni di soccorso, nel corso delle quali si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Aspetto ben visibile di come, con la cosiddetta FASE 2, anche sul fronte della mobilità le strade si siano tornate a popolare. E di come siano purtroppo tornati anche gli incidenti, che invece negli ultimi tempi di lockdown si erano fortunatamente diradati. Due i veicoli che sono rimasti coinvolti nella violenta carambola di ieri, quasi uno l'antitesi dell'altro: una piccola Citroën C1 nera, a bordo della quale si trovava una giovane donna, e un Suv Hyundai Ix 35 bianco, l'auto che ha poi terminato la propria corsa nel giardino, con il muso a pochi centimetri da una finestra, al volante della quale si trovava un ottantenne rodigino.

NESSUN FERITO

Fortunatamente nessuno dei due conducenti si è ferito in modo grave, anche se lo choc è stato rilevante. Così come, momenti di paura, sono stati vissuti dai residenti in quel tratto del viale. Proprio a un passo dall'ospedale, anche se fortunatamente non c'è stato bisogno di cure per nessuna delle persone coinvolte. Rilevanti i danni, soprattutto a una delle due cancellate, completamente abbattuta nell'impatto.

F.Cam.

