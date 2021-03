COMMERCIO

ROVIGO La caccia all'affare dello Sbaracco, ieri, ha portato in centro qualche centinaio di persone. Fin dal mattino le vie dello shopping e le due piazze principali della città hanno visto un via-vai di persone a curiosare tra gli stand di abiti e calzature esposte fuori dai negozi in occasione della giornata dedicata ai saldi di fine stagione. Una vera e propria boccata d'ossigeno per molte attività della città, in questi giorni, alle prese con l'allestimento delle vetrine primaverili.

SALDI DI FINE STAGIONE

«Sta andando davvero bene ha spiegato ieri Antonella Briganti, di Anna Maria Boutique - Abbiamo esposto una serie di borse e devo dire che vanno a ruba. Non è però una novità per noi: ogni anno lo Sbaracco è infatti un successo. Molti clienti approfittano dei saldi di questa occasione per acquistare delle borse griffate o per fare regali». Buoni affari anche per i negozi di abbigliamento che hanno esposto all'esterno dei capi superscontati. La bella giornata di ieri ha permesso infatti ai clienti di guardare la merce con calma, facendo due passi in centro. Davanti a qualche negozio si è formata anche una lunga fila di clienti in attesa di entrare per acquistare capi della nuova collezione primaverile. In certi momenti, l'euforia degli acquisti ha fatto dimenticare a qualcuno le regole in vigore, come il distanziamento e l'igienizzazione delle mani prima di toccare la merce esposta, costringendo i negozianti a qualche richiamo.

ASSALTO AL CENTRO

Il sabato rodigino dedicato agli acquisti ha portato in città anche diverse persone provenienti dai Comuni limitrofi per l'ultimo weekend di libertà, prima dell'arrivo delle nuove limitazioni legate allo scattare in Veneto del semaforo arancione previsto per domani. I commercianti del centro, però, nonostante l'ottimismo dato dal buon afflusso di gente presente in città in occasione dell'appuntamento con lo Sbaracco, non hanno nascosto la preoccupazione per l'arrivo delle nuove chiusure di ristoranti e bar. «Abbiamo deciso di anticipare la giornata dei saldi ad oggi ha spiegato Rita Pizzo di Roverella Shoes , dal momento che sabato prossimo saremo in area arancione con i locali chiusi. Senza gli esercizi pubblici anche i negozi lavorano meno: il centro infatti si svuota e la gente non esce di casa. Senza contare le limitazioni di circolazione tra Comuni e province diverse, un danno per tutte le attività che restano aperte».

NUOVA APERTURA

Il timore dei negozianti, ma anche di bar e ristoranti, è lo stop previsto per il periodo pasquale, una nuova mazzata all'economia delle città, da mesi in ginocchio per le conseguenze della pandemia. In centro, però, c'è anche chi ha deciso di investire aprendo una nuova attività, sfidando la crisi. Ieri mattina, infatti, ha aperto i battenti, proprio sotto Palazzo Roverella la stuzzicheria Il Tuo ristoro: «Con tanto coraggio e il sorriso abbiamo iniziato questa nuova avventura - spiegano i proprietari Giorgio e Chiara, che già gestiscono in città un paio di panifici - Il cibo da passeggio è la tendenza del momento. Speriamo anche di beneficiare del flusso dei visitatori delle prestigiose mostre ospitate al Roverella».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA